Сергей Семак: Была возможность забить раньше и вернуться в игру, но не получилось
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 22 тура чемпионата России против «Спартака» (1:3).
– Первый тайм получился невнятным с нашей стороны. Мы плохо выходили из обороны в атаку, в целом было немного комбинационных действий. К тому же пропустили необязательный гол. Во втором тайме после собственной ошибки заработали себе пенальти и пропустили второй мяч. После этого нужно было рисковать. У самих была возможность забить раньше и вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. В дальнейшем была обоюдоострая игра. И мы могли забить, и «Спартак» мог увеличить счет. В самом конце пропустили мяч, который решил исход игры, - приводит слова Семака «БИЗНЕС Online».
Добавим, что после этой встречи «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 15 апреля «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция