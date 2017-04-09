Сергей Семак: Была возможность забить раньше и вернуться в игру, но не получилось

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 22 тура чемпионата России против «Спартака» (1:3).

– Первый тайм получился невнятным с нашей стороны. Мы плохо выходили из обороны в атаку, в целом было немного комбинационных действий. К тому же пропустили необязательный гол. Во втором тайме после собственной ошибки заработали себе пенальти и пропустили второй мяч. После этого нужно было рисковать. У самих была возможность забить раньше и вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. В дальнейшем была обоюдоострая игра. И мы могли забить, и «Спартак» мог увеличить счет. В самом конце пропустили мяч, который решил исход игры, - приводит слова Семака «БИЗНЕС Online».

Добавим, что после этой встречи «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 15 апреля «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».



