«Динамо СПб» обыграло «Псков-747» и одержало шестую победу подряд в первенстве ПФЛ

Петербургское «Динамо» в матче 18-го тура первенства второго дивизиона в зоне «Запад» дома выиграло у «Пскова-747» со счетом 2:0.

На 36-й минуте пенальти реализовал полузащитник бело-голубых Артем Кулишев. Для него это девятый гол в первенстве. Во втором тайме окончательный счет установил Михаил Козлов.

Подопечные Александра Точилина победили в шестом матче подряд и остались лидерами зоны «Запад», имея в активе 45 очков после 18 игр. Клуб из Пскова с 21 очком идет на восьмой позиции.

16 апреля «Динамо СПб» встретится на выезде с «Долгопрудным», занимающим второе место в зоне «Запад». «Псков-747» на следующий день сыграет дома против «Соляриса».

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