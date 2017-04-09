Златан Ибрагимович: Сделаем все, чтобы завершить чемпионат в четверке
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, открывший счет в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (3:0), поделился впечатлениями от встречи.
«Хорошая сегодня победа получилась. Мы были хорошо сконцентрированы, работали и верили, что можем попасть в первую четверку. Сделаем все, что решить эту задачу. Игра сложилась удачно: повели 1:0, потом соперник получил удаление. Я не видел, была ли там красная карточка, но так или иначе мы получили численный перевес. Иногда это идет твоей команде во вред, иногда - на пользу», - цитирует шведа Sky Sports.
Матч
Сандерленд - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:1)
Голы
Ибрагимович 30 (0:1). Мхитарян 46 (0:2). Рэшфорд 89 (0:3).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, Овьедо (Манкильо, 39), Джонс, Коне, Денайер, Каттермоул (Борини, 66), Ларссон, Ндонг, Родуэлл, Аничебе, Дефо
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Шоу (Блинд, 61), Рохо, Байи, Феллайни, Погба, Эррера, Мхитарян (Марсьяль, 78), Лингард (Рэшфорд, 64), Ибрагимович
Предупреждения:
Ндонг, 85 - Шоу, 15; Лингард, 64; Феллайни, 79; Марсьяль, 82; Дармиан, 90
Удаления:
Ларссон, 43 - нет
Судья:
Pawson
Место и дата
09 апреля 15:30, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция