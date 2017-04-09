«Интер» на выезде уступил «Кротоне»

Футболисты «Интера» уступили в гостях «Кротоне» в матче 31-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

На 18-й минуте встречи счет в матче ударом с 11-метрового открыл нападающий «Кротоне» Диего Фальчинелли. Он же спустя шесть минут удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте защитник «Интера» Данило Д'Амброзио сократил отставание в счете.

После этой игры «Интер», имея в активе 55 очков, занимает седьмое место в чемпионате Италии. «Кротоне», набрав 20 очков, находится на 17 строчке в турнирной таблице серии А.

В следующем матче 15 апреля «Интер» встретится с «Миланом». В тот же день «Кротоне» на выезде сыграет с «Торино».