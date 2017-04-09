«Интер» на выезде уступил «Кротоне»
Футболисты «Интера» уступили в гостях «Кротоне» в матче 31-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.
На 18-й минуте встречи счет в матче ударом с 11-метрового открыл нападающий «Кротоне» Диего Фальчинелли. Он же спустя шесть минут удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте защитник «Интера» Данило Д'Амброзио сократил отставание в счете.
После этой игры «Интер», имея в активе 55 очков, занимает седьмое место в чемпионате Италии. «Кротоне», набрав 20 очков, находится на 17 строчке в турнирной таблице серии А.
В следующем матче 15 апреля «Интер» встретится с «Миланом». В тот же день «Кротоне» на выезде сыграет с «Торино».
Матч
Голы
Фалькинели 18 (1:0 - пен.). Фалькинели 23 (2:0). Д'Амброзио 65 (2:1).
Состав
Кротоне: Кордаз, Феррари, Чеккерини, Рози, Роден (Сампиризи, 68), Мартелла, Стоян, Крисетиг, Барберис (Капецци, 75), Тротта (Акости, 73), Фалькинели
Интер: Ханданович, Мурильо (Эдер, 46), Миранда, Д'Амброзио, Ансальди (Паласио, 46), Перишич, Кандрева, Кондогбиа (Мариу, 81), Банега, Медель, Икарди
Предупреждения:
Чеккерини, 47; Мартелла, 48; Акости, 90; Капецци, 90 - Паласио, 46; Банега, 51
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
09 апреля 16:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция