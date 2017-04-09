Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа1 : 3Спартак
Футбол  Эвертон2 : 2Лестер Сити
Хоккей  Торонто5 : 3Питтсбург
Футбол  Краснодар1 : 1ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ромы» взяли верх в гостевом матче против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии.

На 25-й минуте встречи счет в матче открыл аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио. На 41-й минуте полузащитник римлян Мохамед Салах удвоил преимущество гостей. Нападающий Эдин Джеко на 75-й минуте игры установил окончательный счет в матче.

После этой игры «Рома» набрав 71 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», имея в активе 34 очка, находится на 14 месте в серии А.

В следующем туре 15 апреля «Рома» на своем поле примет «Аталанту». В тот же день «Болонья» в гостях встретится с «Палермо».

Матч

Болонья - Рома - 0:3 (0:2)

Голы

Фасио 26 (0:1). Салах 41 (0:2). Джеко 75 (0:3).

Состав

Болонья: Миранте, Масина, Майетта (Торосидис, 76), Крафт, Гастальделло, Джемаили, Пулгар, Надь (Петкович, 63), Крейчи, Верди (Ди Франческо, 46), Дестро

Рома: Щесны, Фасио, Манолас (Вермален, 78), Рюдигер, Жуан, Салах, Наингголан, Строотман, Де Росси, Эль-Шаарави (Перотти, 65), Джеко (Тотти, 85)

Предупреждения:

Майетта, 69; Джемаили, 75; Петкович, 85 - Манолас, 38; Строотман, 69

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

09 апреля 16:00, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» на выезде уступил «Кротоне»Футболисты «Интера» уступили в гостях «Кротоне» в матче 31-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.«Сампдория» и «Фиорентина» сыграли вничьюФутболисты «Сампдории» не смогли на своем поле переиграть «Фиорентину» в рамках 31-го тура чемпионата Италии (2:2).Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Серия А. 31-й тур. «Кротоне» - «Интер», «Лацио» - «Наполи и другие матчиРезультаты матчей 31-го тура чемпионата Италии.Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии АБуффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии АСегодня «Ювентус» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии со счетом 2:0. Для голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона это был 616-й матч в серии А.Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»«Ювентус» дома обыграл «Кьево» (2:0) в 31-м туре чемпионата Италии.«Рома» заинтересовалась КарреройГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересовал руководство «Ромы», которое ищет преемника Лучано Спаллетти.Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2020 годаГлавный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подпишет с клубом новый контракт, сообщает La Stampa.Кристиан Вьери: Мы с Роналдо – два лучших нападающих «Интера» за всю историюБывший форвард «Интера» Кристиан Вьери рассказал, как состоялся уход бразильского форварда Роналдло, который выступал за миланский клуб с 1997 по 2002 гг.«Челси» рассчитывает опередить «МЮ» в борьбе за ПеришичаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте готовится к отъезду бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».Антонио Конте: В Италии хотят, чтобы я вернулсяГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Италии, а также высказался о приходе в лондонский клуб полузащитника «Нью Йорк Сити» Андреа Пирло.Главный тренер «Сампдории» Джампаоло продлил контракт с клубомГлавный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте генуэзцев.Мончи может перейти в «ПСЖ»Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи может воссоединиться с тренером Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».«Интер» ведет переговоры со СпаллеттиГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может в межсезонье возглавить «Интер».«Марсель» потратит 100 миллионов евро на трансферы в межсезоньеРуководство «Марселя» готовится серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. На приобретение новых игроков будет выделено не менее 100 миллионов евро.Корентен Толиссо: Было бы непросто отказать «Ювентусу»Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.«Атлетико» предложил за сына Симеоне 18 млн евроКак сообщает Il Messaggero, форвард «Дженоа» Джованни Симеоне может перебраться в чемпионат Испании.Ди Франческо может возглавить «Фиорентину» в следующем сезонеНовым главным тренером «Фиорентины» может стать Эусебио Ди Франческо. Сейчас он возглавляет «Сассуоло».Их пример – нам наука? Как менялись европейские чемпионатыИх пример – нам наука? Как менялись европейские чемпионатыРФПЛ, если верить ее функционерам, стоит на краю пропасти, и выхода два.«Интер» рассматривает кандидатуру Сампаоли«Интер» может обратиться к кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли при выборе нового главного тренера, сообщает Football Italia.
Футбол
Смолов забил 12-й мяч и укрепил лидерство в споре бомбардиров РФПЛ
Футбол
«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии
Футбол
Златан Ибрагимович: Сделаем все, чтобы завершить чемпионат в четверке
Футбол
Сергей Семак: Была возможность забить раньше и вернуться в игру, но не получилось
все новости
Болонья
Болоньякалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости