«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии
Футболисты «Ромы» взяли верх в гостевом матче против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии.
На 25-й минуте встречи счет в матче открыл аргентинский защитник «Ромы» Федерико Фасио. На 41-й минуте полузащитник римлян Мохамед Салах удвоил преимущество гостей. Нападающий Эдин Джеко на 75-й минуте игры установил окончательный счет в матче.
После этой игры «Рома» набрав 71 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», имея в активе 34 очка, находится на 14 месте в серии А.
В следующем туре 15 апреля «Рома» на своем поле примет «Аталанту». В тот же день «Болонья» в гостях встретится с «Палермо».
Матч
Голы
Фасио 26 (0:1). Салах 41 (0:2). Джеко 75 (0:3).
Состав
Болонья: Миранте, Масина, Майетта (Торосидис, 76), Крафт, Гастальделло, Джемаили, Пулгар, Надь (Петкович, 63), Крейчи, Верди (Ди Франческо, 46), Дестро
Рома: Щесны, Фасио, Манолас (Вермален, 78), Рюдигер, Жуан, Салах, Наингголан, Строотман, Де Росси, Эль-Шаарави (Перотти, 65), Джеко (Тотти, 85)
Предупреждения:
Майетта, 69; Джемаили, 75; Петкович, 85 - Манолас, 38; Строотман, 69
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
09 апреля 16:00, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция