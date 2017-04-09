Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа1 : 3Спартак
Футбол  Эвертон2 : 2Лестер Сити
Хоккей  Торонто5 : 3Питтсбург
Футбол  Краснодар1 : 1ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Astralis обыграла Na`Vi и вышла в финал SL i-League StarSeries Season 3

Комментарии

Датская команда Astralis вышла в финал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.

В полуфинальном матче датчане переиграли Natus Vincere со счетом 2:0 (16:8 Overpass, 16:10 Nuke) и вышли в финал, где сразятся с FaZe Clan.

«Рожденные побеждать» заняли 3-4 место и заработали 25 000 долларов. 

SL i-League StarSeries Season 3 проходит c 4 по 9 апреля в Киеве. Призовой фонд чемпионата составляет 300 000 долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
FaZe Clan вышла в финал SL i-League StarSeries Season 3Команда FaZe Clan вышла в финал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Определились полуфиналисты SL i-League StarSeries Season 3Определились полуфиналисты турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Глава киберспортивного отдела Wargaming: В будущем ставки станут одним из основных источников дохода киберспортаГлава киберспортивного отдела компании Wargaming Мохамед Фадль в интервью порталу Gamespot поделился мнением о ставках на видеоигры.Вонг «ChuaN» Хок Чуан присоединился к Vici GamingВонг «ChuaN» Хок Чуан присоединился к составу Vici Gaming по Dota 2.FaZe Clan, CLG и fnatic пробились в плей-офф SL i-League StarSeries Season 3Команды FaZe Clan, Counter Logic Gaming и fnatic вышли в четвертьфинал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Киберспортивные команды Warface получат доход с продаж внутриигровых предметовОнлайн-шутер Warface запустил новую систему заработка для киберспортивных команд.Состоялся выход дополнения для Hearthstone — «Экспедиция в Ун’Горо»Компания Blizzard выпустила дополнение для карточной игры Hearthstone — «Экспедиция в Ун’Горо».North, HellRaisers и Astralis вышли в плей-офф SL i-League StarSeries Season 3Команды North, HellRaisers и Astralis вышли в четвертьфинал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Глава комиссии спортсменов МОК: Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущемГлава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро выразила мнение о включении киберспорта в программу Олимпийских игр.Бывшие игроки Ad Finem перешли в mousesportsБывшие игроки команды Ad Finem по Dota 2 присоединились к немецкой организации mousesports.Анонсирована дата проведения MarsTV Dota 2 League 2017Организаторы MarsTV Dota 2 League 2017 сообщили даты проведения турнира.В Dota 2 состоялся матч продолжительностью пять часов6 апреля на европейском сервере Dota 2 состоялся матч продолжительностью 5 часов 3 минуты и 30 секунд.Virtus.pro и Gambit Esports покинули SL i-League StarSeries Season 3Команды Virtus.pro, Gambit Esports и MVP Project закончили выступление на турнире SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Natus Vincere и G2 Esports вышли в плей-офф SL i-League StarSeries Season 3Команды Natus Vincere и G2 Esports вышли в четвертьфинал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Анонсирован второй сезон SL i-League InvitationalStarLadder и ImbaTV анонсировали второй сезона турнира StarLadder i-League Invitational по Dota 2.Vega Squadron не сыграет на Кубке России по киберспорту 2017Команда Vega Squadron по Dota 2 не примет участие в Кубке России по киберспорту 2017.Natus Vincere получила приглашение на ESL One Cologne 2017Команда Natus Vincere получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.Игроки TNC Pro Team получили визы для поездки на киевский мэйджорИгроки филиппинской команды TNC Pro Team сообщили, что получили украинские визы для поездки на The Kiev Major.TyLoo и UYA вылетели с SL i-League StarSeries Season 3Китайские команды TyLoo и UYA покинули турнир SL i-League StarSeries Season 3.Основатель Digital Chaos покинул организациюОснователь Digital Chaos Шеннон «SUNSfan» Скоттен покинул организацию.
Футбол
Смолов забил 12-й мяч и укрепил лидерство в споре бомбардиров РФПЛ
Футбол
«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии
Футбол
Златан Ибрагимович: Сделаем все, чтобы завершить чемпионат в четверке
Футбол
Сергей Семак: Была возможность забить раньше и вернуться в игру, но не получилось
все новости