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Смолов забил 12-й мяч и укрепил лидерство в споре бомбардиров РФПЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с пенальти открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 22-го тура РФПЛ с ЦСКА.

Это 12-й гол форварда в нынешнем чемпионате. Лидирующий в гонке лучших бомбардиров Смолов теперь на три мяча опережает своих ближайших преследователей – Артема Дзюбу («Зенит») и Квинси Промеса («Спартак»).

Правда, Смолов три мяча забил с пенальти, тогда как его конкуренты лишь по разу поражали ворота соперников с одиннадцатиметровой отметки.

Матч

Краснодар - ЦСКА - 1:1 (0:0)

Голы

Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо

Предупреждения:

Мамаев, 62 - Фернандес, 82

Место и дата

09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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