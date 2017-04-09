Смолов забил 12-й мяч и укрепил лидерство в споре бомбардиров РФПЛ
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с пенальти открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 22-го тура РФПЛ с ЦСКА.
Это 12-й гол форварда в нынешнем чемпионате. Лидирующий в гонке лучших бомбардиров Смолов теперь на три мяча опережает своих ближайших преследователей – Артема Дзюбу («Зенит») и Квинси Промеса («Спартак»).
Правда, Смолов три мяча забил с пенальти, тогда как его конкуренты лишь по разу поражали ворота соперников с одиннадцатиметровой отметки.
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция