Смолов забил 12-й мяч и укрепил лидерство в споре бомбардиров РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с пенальти открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 22-го тура РФПЛ с ЦСКА.

Это 12-й гол форварда в нынешнем чемпионате. Лидирующий в гонке лучших бомбардиров Смолов теперь на три мяча опережает своих ближайших преследователей – Артема Дзюбу («Зенит») и Квинси Промеса («Спартак»).

Правда, Смолов три мяча забил с пенальти, тогда как его конкуренты лишь по разу поражали ворота соперников с одиннадцатиметровой отметки.