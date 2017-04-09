Валерий Рейнгольд: Исход матча «Локомотив» - «Ростов» может решить одна ошибка

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 22-го тура, в котором «Локомотив» примет «Ростов».

«Будет жесткая игра. Исход встречи может решить одна ошибка. Преимущество «Локомотива» в том, что команда находится в хорошем настроении. Она вышла в финал Кубка России и не проигрывает в чемпионате. Подбирает все, что плохо лежит. Играет не очень красиво, но претензий к ней не предъявишь. Соперники равные. Но небольшое преимущество за счет своего поля отдаю «Локомотиву», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч начнется в 19:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.