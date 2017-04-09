Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа1 : 3Спартак
Футбол  Эвертон2 : 2Лестер Сити
Хоккей  Торонто5 : 3Питтсбург
Футбол  Краснодар1 : 1ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Исход матча «Локомотив» - «Ростов» может решить одна ошибка

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 22-го тура, в котором «Локомотив» примет «Ростов».

«Будет жесткая игра. Исход встречи может решить одна ошибка. Преимущество «Локомотива» в том, что команда находится в хорошем настроении. Она вышла в финал Кубка России и не проигрывает в чемпионате. Подбирает все, что плохо лежит. Играет не очень красиво, но претензий к ней не предъявишь. Соперники равные. Но небольшое преимущество за счет своего поля отдаю «Локомотиву», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч начнется в 19:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: Не может «Спартак» без нервовВалерий Рейнгольд: Не может «Спартак» без нервовБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 22-го тура, в котором красно-белые обыграли «Уфу» (3:1).Букмекеры отдают «Локомотиву» предпочтение перед «Ростовом»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Локомотив» примет «Ростов».Александр Бубнов: И «Локомотив», и «Ростов» будут играть на победуФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Ростов».Валерий Рейнгольд: Главное, чтобы в игру «Уфа» - «Спартак» не «влез» судьяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Уфой» в 22-м туре РФПЛ.Дмитрий Тарасов: Для повторных «крестов» я восстановился действительно быстроПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем восстановлении после повторной травмы «крестов».Дмитрий Тарасов: Не надо судить меня по инстаграму, я не тусуюсь и не гуляюПолузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов призвал болельщиков не делать скоропалительные выводы о его образе жизни.«Локомотив» - «Ростов». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом».Молодежная команда «Локомотива» разгромила «Ростов»Футболисты молодежной команды «Локомотива» разгромили «Ростов» в 22-м туре первенства России со счетом 4:0.Аркадий Дворкович: «Спартак» выиграет чемпионат России, а «Локомотив» – КубокВице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что «Спартак» в этом сезоне одержит победу в чемпионате России, а «Локомотив» выиграет Кубок страны.«Сочи» проведет матч с «Ротором» на стадионе «Фишт»Матч 24-го тура первенства ПФЛ между «Сочи» и «Ротором»​ пройдет на стадионе «Фишт», сообщает официальный сайт клуба.«Спартак» – «Оренбург» и передача «Свисток». Пока вы спали (видео)«Спартак» – «Оренбург» и передача «Свисток». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Шамиль Газизов: «Уфа» полностью контролировала ход встречи с «Локомотивом», но дальше идет соперникГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов доволен игрой команды в полуфинальном матче Кубка России-2016/17.Такие финалы Семин не проигрывает никогда! Колонка Юрия ЦыбаневаТакие финалы Семин не проигрывает никогда! Колонка Юрия ЦыбаневаЮрий Цыбанев - о колоритной тренерской дуэли в решающей схватке за Кубок России.Юрий Семин: Самое главное – страсть!Юрий Семин: Самое главное – страсть!Главный тренер «Локомотива» в интервью «Советскому спорту» - о свое девятом кубковом финале, свиданием с Сочи и «скучности» игры.Александр Шмурнов: Даешь Екатеринбург в Лигу Европы!Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил выход «Урала» в финал Кубка России.«Локомотив» сообщил о травмах Игнатьева и Михалика после матча с «Уфой»В матче 1/2 финала Кубка России против «Уфы» (1:0) травмы получили полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев и защитник Тарас Михалик. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Василий Уткин: За «Урал» болеть нельзя, буду поддерживать ТархановаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил запись на своей странице в Twitter после полуфинального матча Кубка России «Урал» - «Рубин», в котором казанский клуб уступил со счетом 1:2.Кверквелия оштрафован за отказ от интервью во время матча с «Уфой»КДК РФС вынес наказания по итогам матчей 21-го тура чемпионата России.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»Сегодня «Ростов» собрался на своей базе после дня отдыха и провел тренировку.«Ростов» навестил учащихся спецшколы«Ростов» навестил учащихся спецшколыФутболисты «Ростова» посетили школу-интернат №41 города Ростова-на-Дону.
Футбол
Смолов забил 12-й мяч и укрепил лидерство в споре бомбардиров РФПЛ
Футбол
«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата Италии
Футбол
Златан Ибрагимович: Сделаем все, чтобы завершить чемпионат в четверке
Футбол
Сергей Семак: Была возможность забить раньше и вернуться в игру, но не получилось
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости