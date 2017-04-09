Александр Мирзоян: Надо готовиться к игре «Зенитом», не обращая внимания на турнирную таблицу

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян прокомментировал победу «Спартака» в матче 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).

- Сегодня «Спартак» играл хорошо, но надо забыть эту игру, взять из нее самое хорошее и закрепить в следующей игре. Готовиться на игру с «Зенитом», не обращая внимания на турнирную таблицу, она скорее болельщикам интересна. Футболисты должны понимать, что каждый следующий матч – самый важный, а как он сложится – сказать нельзя. Нужно правильно настроиться и выиграть, - приводит слова Мирзояна «Р-Спорт».

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит».