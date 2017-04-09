Александр Мирзоян: Надо готовиться к игре «Зенитом», не обращая внимания на турнирную таблицу
Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян прокомментировал победу «Спартака» в матче 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).
- Сегодня «Спартак» играл хорошо, но надо забыть эту игру, взять из нее самое хорошее и закрепить в следующей игре. Готовиться на игру с «Зенитом», не обращая внимания на турнирную таблицу, она скорее болельщикам интересна. Футболисты должны понимать, что каждый следующий матч – самый важный, а как он сложится – сказать нельзя. Нужно правильно настроиться и выиграть, - приводит слова Мирзояна «Р-Спорт».
Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция