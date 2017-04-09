Видео голов матча «Краснодар» – ЦСКА
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КраснодарЦСКА 1:0 58' @smolovfedor_90 Фёдор Смолов (Пенальти) pic.twitter.com/QEBu5YUs0X— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #КраснодарЦСКА 1:1 76' Понтус Вернблум @wernbloom pic.twitter.com/B8XKA2lKY2— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 апреля 2017 г.
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