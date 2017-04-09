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Видео голов матча «Краснодар» – ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 22-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.

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