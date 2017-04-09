Единая лига ВТБ признала защитника «Зенита» Марковича MVP марта

Защитник «Зенита» Стефан Маркович стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам марта.

Как сообщает официальный сайт лиги, в борьбе за эту награду серб опередил защитника ЦСКА Корри Хиггинса и форварда «Енисея» Сулеймана Браймо. В марте Маркович провел за «Зенит» два матча, в которых петербуржцы обыграли УНИКС (109:84) и «Локомотив-Кубань» (83:80). Средние показатели защитника в этих играх - 14,5 очков, 5 подборов и 6 результативных передач.

Маркович получил приз перед началом выездного матча «Зенита» против «Химок». Награду игроку вручила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Напомним, ранее MVP месяца в Единой лиги ВТБ становились Кит Лэнгфорд (УНИКС, октябрь), Алексей Швед («Химки», ноябрь и февраль), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань», декабрь) и Сергей Карасев («Зенит», январь).