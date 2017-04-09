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Жозе Моуринью: Премьер-лигу нам не выиграть, но Лигу Европы - можем

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал крупную гостевую победу над «Сандерлендом» (3:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

«До матча с «Ростовом» мы играли вдесятером около часа. Сегодня все было наоборот: у нас было на футболиста больше продолжительное время. Надеюсь, наш самолет в аэропорту и мы можем вернуться в Манчестер и отдохнуть.

Мы будет бороться в чемпионате до конца. Премьер-лигу нам в этом сезоне не выиграть, но Лигу Европы - можем», - цитирует португальца BBC Sport.

Напомним, «МЮ» на данный момент занимает пятое место в АПЛ. В 1/4 финала Лиги Европы команда Моуринью встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Брюсселе 13 апреля.

Матч

Сандерленд - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:1)

Голы

Ибрагимович 30 (0:1). Мхитарян 46 (0:2). Рэшфорд 89 (0:3).

Состав

Сандерленд: Пикфорд, Овьедо (Манкильо, 39), Джонс, Коне, Денайер, Каттермоул (Борини, 66), Ларссон, Ндонг, Родуэлл, Аничебе, Дефо

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Шоу (Блинд, 61), Рохо, Байи, Феллайни, Погба, Эррера, Мхитарян (Марсьяль, 78), Лингард (Рэшфорд, 64), Ибрагимович

Предупреждения:

Ндонг, 85 - Шоу, 15; Лингард, 64; Феллайни, 79; Марсьяль, 82; Дармиан, 90

Удаления:

Ларссон, 43 - нет

Судья:

Pawson

Место и дата

09 апреля 15:30, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

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