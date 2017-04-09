Жозе Моуринью: Премьер-лигу нам не выиграть, но Лигу Европы - можем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал крупную гостевую победу над «Сандерлендом» (3:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

«До матча с «Ростовом» мы играли вдесятером около часа. Сегодня все было наоборот: у нас было на футболиста больше продолжительное время. Надеюсь, наш самолет в аэропорту и мы можем вернуться в Манчестер и отдохнуть.

Мы будет бороться в чемпионате до конца. Премьер-лигу нам в этом сезоне не выиграть, но Лигу Европы - можем», - цитирует португальца BBC Sport.

Напомним, «МЮ» на данный момент занимает пятое место в АПЛ. В 1/4 финала Лиги Европы команда Моуринью встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Брюсселе 13 апреля.