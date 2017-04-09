«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

«Краснодар» дома сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

Счет на 58-й минуте открыл нападающий хозяев поля Федор Смолов. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Василия Березуцкого на Викторе Классоне.

На 76-й минуте Понтус Вернблум мощнейшим дальним ударом восстановил равенство.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Армейцы набрали 43 очка и теперь вместе с «Зенитом» на восемь баллов отстают от лидирующего «Спартака». У «горожан» 35 очков и четвертое место.

В следующем туре ЦСКА 15 апреля примет «Ростов», а «Краснодар» в тот же день сыграет в гостях с «Рубином».