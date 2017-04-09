«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью
«Краснодар» дома сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 22-м туре чемпионата России.
Счет на 58-й минуте открыл нападающий хозяев поля Федор Смолов. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Василия Березуцкого на Викторе Классоне.
На 76-й минуте Понтус Вернблум мощнейшим дальним ударом восстановил равенство.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Армейцы набрали 43 очка и теперь вместе с «Зенитом» на восемь баллов отстают от лидирующего «Спартака». У «горожан» 35 очков и четвертое место.
В следующем туре ЦСКА 15 апреля примет «Ростов», а «Краснодар» в тот же день сыграет в гостях с «Рубином».
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция