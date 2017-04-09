23 очка Карасева помогли «Зениту» обыграть «Химки» и продлить победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 матчей

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 74:66 (15:23, 24:19, 22:11, 13:13).

Игра проходила в баскетбольном центре Московской области. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Сергей Карасев, отметившийся 23 очками. 18 очков у гостей набрал Стефан Маркович, которому перед матчем вручили приз MVP марта по версии лиги. Также 18 очков в активе защитника «Химок» Алексея Шведа.

«Зенит» обыграл «Химки» во второй раз по ходу сезона. 8 января петербуржцы одержали победу дома со счетом 114:110.

Подопечные Василия Карасева продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 игр и остались на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» в чемпионате выиграл 19 встреч и потерпел три поражения. Подмосковный клуб идет на третьей позиции, имея в активе 17 выигранных матчей и пять поражений.

17 апреля «Химки» сыграют на выезде против «Астаны», а «Зенит» 20 числа примет в Санкт-Петербурге «Автодор».

Карасев получил в глаз, но выиграл дуэль у Шведа, а «Зенит» обыграл «Химки»