Федор Чудинов проведет бой с Джорджем Гроувзом 27 мая
Российский боксер Федор Чудинов проведет бой с британцем Джорджем Гроувзом за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
«Поединок состоится 27 мая в Великобритании», — сообщили в пресс-службе промоутерской компании «Патриот».
Напомним, что на счету Федора Чудинова 14 побед (10 досрочно) и одно поражение. На счету Гроувза 25 побед (18 досрочно) и три поражения.
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