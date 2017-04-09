Федор Чудинов проведет бой с Джорджем Гроувзом 27 мая

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Поединок Чудинов – Гроувз может состояться в России Поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг между российским боксером Федором Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом планируется провести в феврале 2017 года в нашей стране.

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Умар Кремлев: WBA на следующей неделе должна объявить соперника Федора Чудинова Умар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Чудинов стал претендентом на бой за вакантный титул WBA Super Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла добровольный отказ немецкого боксера Феликса Штурма от титула WBA Super во втором среднем весе, а россиянин Федор Чудинов стал одним из претендентов на бой за вакантный пояс, сообщает «Р-Спорт».

Умар Кремлев: Ведем переговоры об объединительном бое между Федором Чудиновым и Баду Джеком Менеджер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры об объединительном поединке россиянина с чемпионом мира по версии WBC во втором среднем шведом Баду Джеком.

WBA аннулирует победу Штурма над Чудиновым Совет директоров Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соберется в среду и аннулирует победу немца Феликса Штурма над россиянином Федором Чудиновым.

Доступ к допинг-пробе «Б» Штурма заблокирован немецкой прокуратурой Умар Кремлев, представляющий интересы экс-чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA, 28-летнего россиянина Федора Чудинова, рассказал о сложностях в разрешении ситуации с положительным допинг-тестом 37-летнего немца Феликса Штурма.

Умар Кремлев: Адвокаты Чудинова не дают спуска юристам Штурма, провалившего допинг-тест Умар Кремлев, представляющий интересы российского боксера Федора Чудинова, рассказал юридическом спорте с командой немецкого боксера Феликса Штурма.

Команда Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна после обнаружения допинга у Штурма Команда россиянина Федора Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе его соперника - немца Феликса Штурма, сообщил спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Дмитрий Лучников ТАСС.

25 июня состоится поединок Гроувса и Мюррея Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что в рамках шоу 25 июня в Лондоне, в главном событии которого состоится бой чемпиона IBF в тяжелом весе 26-летнего Энтони Джошуа, на ринг выйдут два британца — Мартин Мюррей и Джордж Гроувс.