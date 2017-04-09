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Федор Чудинов проведет бой с Джорджем Гроувзом 27 мая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Федор Чудинов проведет бой с британцем Джорджем Гроувзом за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Поединок состоится 27 мая в Великобритании», — сообщили в пресс-службе промоутерской компании «Патриот».

Напомним, что на счету Федора Чудинова 14 побед (10 досрочно) и одно поражение. На счету Гроувза 25 побед (18 досрочно) и три поражения.

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Федор Чудинов проведет бой с Джорджем Гроувзом 27 мая
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