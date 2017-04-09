Vega Squadron представила обновленный состав по Dota 2

Организация Vega Squadron представила обновленный состав команды по Dota 2.



К Сергею «G» Брагину и Семёну «CeMaTheSlayeR» Кривуле присоединились Илья «Alohadance» Коробкин, Василий «Afterlife» Шишкин и Айрат «Silent» Газиев.



Коллектив покинули Дмитрий «Ditya Ra» Миненков, Акбар «SoNNeikO» Бутаев и Андрей «Mag» Чипенко.



Пятерка дебютирует в матчах квалификации к DreamLeague Season 7.



«Текущий состав был собран по результатам нескольких недель трай-аутов. Мы посчитали, что из всех доступных на данный момент опций такая пятерка была оптимальной. Тренировки команда провела относительно неплохо, но настоящей проверкой для нее станут официальные матчи в рамках квалификации на DreamLeague на следующей неделе. По их итогам будут сделаны первые серьезные выводы относительно данного состава.



Отмечу, что мы не будем торопиться с итоговым решением по пятерке, которая будет играть под нашим тегом уже вплоть до The International 7. До ростер-лока остается еще много времени, и с окончательным составом мы определимся позже», — прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.



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