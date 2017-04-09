Денис Глушаков: Такая команда у нас просто, любим интриги

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).

– Показалось, что «Спартак» занервничал, когда пропустили гол. Чего не хватает команде?

– Чего не хватает, 3:1 выиграли. Не реализовали свои моменты и пропустили гол. Так бывает в футболе: не забиваешь ты, забивают тебе.

– Не было мысли, что все может повториться как с «Оренбургом»?

– Да мы каждый раз об этом думаем, но так бывает, что сами себе привозим. Такая команда у нас просто, любим интриги.

– Вы лично переживали в этот момент?

– Не то чтобы переживал, но мы не забили свои моменты в начале матча. Я сам не забил во втором тайме, Попов не забил, еще кто-то. Будем работать над этими моментами, - передает слова Глушакова «Матч ТВ».

Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит».