Денис Глушаков: Такая команда у нас просто, любим интриги
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).
– Показалось,
что «Спартак» занервничал, когда
пропустили гол. Чего не хватает команде?
– Чего не хватает, 3:1 выиграли. Не реализовали свои моменты и пропустили гол. Так бывает в футболе: не забиваешь ты, забивают тебе.
– Не было
мысли, что все может повториться как с
«Оренбургом»?
– Да мы каждый раз об этом думаем, но так бывает, что сами себе привозим. Такая команда у нас просто, любим интриги.
– Вы лично
переживали в этот момент?
– Не то чтобы переживал, но мы не забили свои моменты в начале матча. Я сам не забил во втором тайме, Попов не забил, еще кто-то. Будем работать над этими моментами, - передает слова Глушакова «Матч ТВ».
Добавим, что после этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция