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Георгий Джикия: Сам хотел бить пенальти, но уступил Промесу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу назначения одиннадцатиметрового удара в ворота «Уфы» в матче 22-го тура РФПЛ (3:1).

- «Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Что это значит?

- Не знаю, когда-то должно было это случится. Вот звезды сошлись.

- Промес - штатный пенальтист или просто он единственный, кто помнит как это делать?

- Не знаю, что он помнит. Давно пенальти в «Спартаке» никто не бил. Промес сказал: «Я забью», - и забил, был уверен в себе. Ха, это ведь я ему мяч отдал, сам не хотел бить.

- В эпизоде с падением Засеева был пенальти?

- Не могу сказать, смотрел в этом время за игроком и момент немного упустил.

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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