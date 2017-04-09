Георгий Джикия: Сам хотел бить пенальти, но уступил Промесу
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу назначения одиннадцатиметрового удара в ворота «Уфы» в матче 22-го тура РФПЛ (3:1).
- «Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Что это значит?
-
Не знаю, когда-то должно было это случится. Вот звезды сошлись.
- Промес - штатный
пенальтист или просто он единственный, кто помнит как это делать?
-
Не знаю, что он помнит. Давно пенальти в «Спартаке» никто
не бил. Промес сказал: «Я забью», - и забил, был уверен
в себе. Ха, это ведь я ему мяч отдал, сам не хотел бить.
- В эпизоде
с падением Засеева был пенальти?
- Не могу сказать, смотрел в этом время за игроком и момент немного упустил.
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция