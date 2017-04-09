Георгий Джикия: Сам хотел бить пенальти, но уступил Промесу

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу назначения одиннадцатиметрового удара в ворота «Уфы» в матче 22-го тура РФПЛ (3:1).

- «Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Что это значит?

- Не знаю, когда-то должно было это случится. Вот звезды сошлись.

- Промес - штатный пенальтист или просто он единственный, кто помнит как это делать?

- Не знаю, что он помнит. Давно пенальти в «Спартаке» никто не бил. Промес сказал: «Я забью», - и забил, был уверен в себе. Ха, это ведь я ему мяч отдал, сам не хотел бить.

- В эпизоде с падением Засеева был пенальти?

- Не могу сказать, смотрел в этом время за игроком и момент немного упустил.