Виктор Гончаренко: Дзагоев и Березуцкий вернутся к игре с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей в матче 22 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1) сказал, что определяющей в борьбе за чемпионство станет игра с дончанами.

— Игра была интенсивной, держала в напряжение. В первом тайме мы имели немало моментов, чтобы забить. А пенальти, с которого мы пропустили, вызывает чувство обмана – разбирали подобные эпизоды на тренировках. Мы говорили, что «Краснодар» атакует подобным образом.



— В конце матча «Краснодар» немного придавил ЦСКА. Почему так случилось?

— Игра раскрылась, и мы хотели взять три очка, и «Краснодар». Пошла игра на встречных курсах. Матч смотрелся неплохо, как нравится болельщикам.



— Когда Дзагоев вернётся в общую группу?

— Думаю, к следующей игре он уже будет готов. Возможно, и Алексей Березуцкий тоже.



— Сегодня играл Набабкин.

— Я бы выпустил на эту позицию более атакующего футболиста. Но Тошич приболел, не мог играть все 90 минут. Еще и проблемы были и у Щенникова. Кирилл хорошо готов физически, поэтому сомнений в его кандидатуре у меня не было.



— Вы теперь отстаёте на восемь очков от лидера. ЦСКА в состоянии побороться за чемпионство?

— Думаю, следующий тур будет определяющим. Конечно, еще важна и игра со «Спартаком».



— Показалось, что Оланаре до сих пор не набрал оптимальную форму.

— Он не может попасть в нужный ритм. Когда выпадаешь на девять месяцев, форма набирается весьма рваным темпом. Мы надеемся, что он скоро обретет оптимальное состояние. Нам необходима его помощь.