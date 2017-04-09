Виктор Гончаренко: Дзагоев и Березуцкий вернутся к игре с «Ростовом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей в матче 22 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1) сказал, что определяющей в борьбе за чемпионство станет игра с дончанами.
— Игра была интенсивной,
держала в напряжение. В первом тайме мы имели немало моментов, чтобы забить. А
пенальти, с которого мы пропустили, вызывает чувство обмана – разбирали
подобные эпизоды на тренировках. Мы говорили, что «Краснодар» атакует подобным
образом.
— В конце матча «Краснодар» немного придавил ЦСКА. Почему так случилось?
— Игра раскрылась, и мы хотели взять три очка, и «Краснодар». Пошла игра на встречных курсах. Матч смотрелся неплохо, как нравится болельщикам.
— Когда Дзагоев вернётся в общую группу?
— Думаю, к следующей игре он уже будет готов. Возможно, и Алексей Березуцкий тоже.
— Сегодня играл Набабкин.
— Я бы выпустил на эту позицию более атакующего футболиста. Но Тошич приболел, не мог играть все 90 минут. Еще и проблемы были и у Щенникова. Кирилл хорошо готов физически, поэтому сомнений в его кандидатуре у меня не было.
— Вы теперь отстаёте на восемь очков от лидера. ЦСКА в состоянии побороться за чемпионство?
— Думаю, следующий тур будет определяющим. Конечно, еще важна и игра со «Спартаком».
— Показалось, что Оланаре до сих пор не набрал оптимальную форму.
— Он не может попасть в нужный ритм. Когда выпадаешь на девять месяцев, форма набирается весьма рваным темпом. Мы надеемся, что он скоро обретет оптимальное состояние. Нам необходима его помощь.