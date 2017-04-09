Даниэль Кормье: По ходу боя понял, что доберусь до Джонсона

читайте также

Кормье победил Джонсона на турнире UFC 210 В Нью-Йорке состоялся турнир UFC 210, главным событием которого стал второй бой между чемпионом UFC в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и Энтони Джонсоном.

Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC 210 «Кормье - Джонсон» «Советский спорт» составил гид по турнире UFC 210, который состоится 9 апреля на арене «Keybank Center» (Баффало, штат Нью-Йорк, США).

Даниэль Кормье — Энтони Джонсон. Прогноз «Советского спорта» 9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, главным боем которого станет противостояние чемпиона организации в полутяжелом весе Даниэля Кормье и претендента Энтони Джонсона.

Кормье Джонсону не товарищ. Суперпоединки, которые нужно посмотреть в апреле «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках апреля.

Кормье недоволен постером UFC 210 Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье (18-1) остался недовольным от официального постера к турниру UFC 210, на котором он сразится против Энтони Джонсона (22-5).

Кормье и Веласкес помогут Харитонову подготовиться к бою с Гормли Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов будет готовиться к следующему поединку вместе с американскими тяжеловесами Дэниелом Кормье и Кейном Веласкесом, сообщил ТАСС руководитель команды «Витязь Fight» Эдуард Филбегер.

Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210 Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье свой следующий поединок проведет на турнире UFC 210, которыф состоится 8 апреля в Баффало (США).

Чемпион UFC Кормье поздравил Садулаева с завоеванием золотой медали на ОИ Чемпион UFC в полутяжелом весе, 37-летний американец Даниэль Кормье (18-1) поздравил 20-летнего россиянина Абдулрашида Садулаева с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

UFC 200. Тейт потеряла титул в бою с Нуньес, Кормье победил Андерсона Силву В Лас-Вегасе завершился юбилейный турнир смешанных единоборств UFC 200.

Андерсон Сильва заменит Джонса в поединке на турнире UFC 200 Бразилец Андерсон Сильва заменит временного чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса в поединке против Даниэля Кормье в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Реванш Кормье – Джонс станет главным поединком на турнире UFC 200 Реванш между чемпионом UFC в полутяжелом весе Даниелем Кормье и Джоном Джонсом станет главным событием турнира UFC 200, который пройдет 9 июля в Лас-Вегасе.

Кормье вернется в «клетку» не раньше августа Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье вернется в октагон не раньше августа, сообщает портал mmafighting.com.

Сен-Прю заменит травмированного Кормье в поединке против Джона Джонса на турнире UFC 197 Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе и один из сильнейших бойцов современности американец Джон Джонс 23 апреля в Лас-Вегасе сразится с соотечественником Овинсом Сен-Прю.

Кормье получил травму, бой против Джонса находится под угрозой срыва Как сообщает портал Allboxing.ru с ссылкой на зарубежные СМИ, чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье получил травму, и его бой против соотечественника Джона Джонса находится под угрозой срыва.

Джонс освобожден из-под стражи, бой с Кормье состоится Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе 28-летний американец Джон Джонс был освобожден испод стражи, его бой против действующего чемпиона организации соотечественника Даниэля Кормье состоится в запланированное время (23 апреля).

Дана Уайт: Джонс выглядит пугающе. Если Кормье его побьет — это будет невероятно Президент UFC Дана Уайт впечатлен тем, каких результатов добился экс-чемпион организации в полутяжелом весе Джон Джонс во время годичного перерыва.

UFC представил промо-ролик боя Кормье – Джонс Промоутерская компания UFC представила промо-ролик боя между чемпионом организации в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и претендентом на пояс Джоном Джонсом, который состоится в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 197.

Официально: реванш Джонс — Кормье возглавит турнир UFC 197 Представители UFC официально объявили о том, что титульный бой в полутяжелом весе между Даниелем Кормье и Джоном Джонсом возглавит турнир UFC 197, который пройдет 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

Реванш между Кормье и Джонсом намечен на апрель Президент американской промоутерской компании UFC Дана Уайт рассказал о планируемых реваншах в организации.