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Даниэль Кормье: По ходу боя понял, что доберусь до Джонсона

Источник:  Газета.RuКомментарии

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье прокомментировал бой с Энтони Джонсоном, в котором он сумел провести защиту своего пояса.

Кормье одержал победу удушающим приемом.

«Я не мог поверить, что Джонсон настаивает на борьбе. В первом раунде все было нормально. Я не хотел пропускать удар в голову, но по мере того, как развивался бой, я понимал, что доберусь до него», - цитирует Кормье «Газета.ru».

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