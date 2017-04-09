Даниэль Кормье: По ходу боя понял, что доберусь до Джонсона
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье прокомментировал бой с Энтони Джонсоном, в котором он сумел провести защиту своего пояса.
Кормье одержал победу удушающим приемом.
«Я не мог поверить, что Джонсон настаивает на борьбе. В первом раунде все было нормально. Я не хотел пропускать удар в голову, но по мере того, как развивался бой, я понимал, что доберусь до него», - цитирует Кормье «Газета.ru».
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