Лукаку забил два мяча «Лестеру» и упрочил лидерство в списке бомбардиров АПЛ

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку дважды поразил ворота «Лестера» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, в его активе стало 23 гола, и он упрочил лидерство в гонке лучших бомбардиров лиги этого сезона. У ближайших преследователей Лукаку - Харри Кейна из «Тоттенхэма» и Алексиса Санчеса из «Арсенала» - соответственно 19 и 18 мячей.

Отметим, что все голы форвард «ирисок» забил с игры, тогда как Кейн четыре раза поражал ворота соперников с пенальти, а Санчес - два.