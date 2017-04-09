Лукаку забил два мяча «Лестеру» и упрочил лидерство в списке бомбардиров АПЛ
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку дважды поразил ворота «Лестера» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.
Таким образом, в его активе стало 23 гола, и он упрочил лидерство в гонке лучших бомбардиров лиги этого сезона. У ближайших преследователей Лукаку - Харри Кейна из «Тоттенхэма» и Алексиса Санчеса из «Арсенала» - соответственно 19 и 18 мячей.
Отметим, что все голы форвард «ирисок» забил с игры, тогда как Кейн четыре раза поражал ворота соперников с пенальти, а Санчес - два.
Матч
Эвертон - Лестер Сити - 4:2 (3:2)
Голы
Дэвис 1 (1:0). Слимани 4 (1:1). Олбрайтон 10 (1:2). Лукаку 23 (2:2). Джагелка 41 (3:2). Лукаку 58 (4:2).
Состав
Эвертон: Роблес, Джагелка, Холгейт, Дэвис, Пеннингтон, Бэйнс, Шнайдерлин (Бэрри, 73), Баркли, Гуйе, Миральяс, Лукаку
Лестер Сити: Шмейхель, Беналуань, Хут, Чилуэлл, Амарти, Кинг, Дринкуотер, Олбрайтон (Ульоа, 79), Грэй (Марез, 61), Слимани, Варди (Муса, 61)
Предупреждения:
Миральяс, 29; Бэйнс, 45 - Хут, 29; Кинг, 64
Судья:
Robert Madley
Место и дата
09 апреля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция