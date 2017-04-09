Сергей Карасев: Тодорович случайно попал мне в глаз, это рабочая ситуация

Защитник «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от победы над «Химками» в Единой лиге ВТБ (74:66).

- Хорошо настроились на игру. Без помощи ребят, которые внесли неоценимый вклад в эту победу, я бы не набрал свои очки ни в первой игре, ни во второй. Всех поздравляю с победой.

- Вы наверняка слышали до матча о вашем противостоянии с Алексеем Шведом. Оно имеет для вас значение?

- Самое главное, что мы выиграли. Приятно стать самым результативным игроком встречи. Я говорил во всех интервью до матча: моя результативность не важна, главное - это победа команды. Мы преследуем цели попадания в Евролигу. Без разницы: все будут забивать по 10 очков или один наберет 30 очков.

- В третьей четверти получили повреждение. Что с глазом?

- Все нормально. Видимо, Тодорович хотел показать, что мяч «Химок», и случайно попал мне пальцем в глаз. Рабочая ситуация.

- В конце третьей четверти вы забили сумасшедший трехочковый с сиреной.

- Эта треха очень помогла. У нас было преимущество «+10», и «Химки» начали нас догонять, оставалось четыре очка перевеса. После этого броска поступил небольшой прилив энергии. В четвертой четверти довели дело до победы, - сказал Карасев в эфире канала «Матч! Наш Спорт».

Напомним, «Зенит» победил «Химки» на выезде со счетом 74:66. Карасев стал самым результативным игроком матча, в активе защитника 23 очка.

Подопечные Василия Карасева продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 игр и остались на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» в чемпионате выиграл 19 встреч и потерпел три поражения. Подмосковный клуб идет на третьей позиции, имея в активе 17 выигранных матчей и пять поражений.

17 апреля «Химки» сыграют на выезде против «Астаны», а «Зенит» 20 числа примет в Санкт-Петербурге «Автодор».

Карасев получил в глаз, но выиграл дуэль у Шведа, а «Зенит» обыграл «Химки»