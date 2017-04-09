«Эвертон» обыграл «Лестер» и догнал «Арсенал»

«Эвертон» дома взял верх над «Лестером» (4:2) в 32-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Том Дэвис (1-я минута), Ромело Лукаку (23-я и 57-я) и Фил Джагелка (41-я), у гостей - Ислам Слимани (4-я) и Марк Олбрайтон (10-я).

Отметим, что в активе Лукаку стало 23 гола и он упрочил лидерство в гонке лучших бомбардиров лиги этого сезона.

Клуб из Ливерпуля сравнялся по набранным очкам (54) с идущим шестым «Арсеналом». Правда, у лондонцев три игры в запасе. У «лис» 36 баллов и 11-я строчка.

В следующем туре «Эвертон» 15 апреля примет «Бернли», а «Лестер» в тот же день сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».