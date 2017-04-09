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«Эвертон» обыграл «Лестер» и догнал «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эвертон» дома взял верх над «Лестером» (4:2) в 32-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Том Дэвис (1-я минута), Ромело Лукаку (23-я и 57-я) и Фил Джагелка (41-я), у гостей - Ислам Слимани (4-я) и Марк Олбрайтон (10-я).

Отметим, что в активе Лукаку стало 23 гола и он упрочил лидерство в гонке лучших бомбардиров лиги этого сезона.

Клуб из Ливерпуля сравнялся по набранным очкам (54) с идущим шестым «Арсеналом». Правда, у лондонцев три игры в запасе. У «лис» 36 баллов и 11-я строчка.

В следующем туре «Эвертон» 15 апреля примет «Бернли», а «Лестер» в тот же день сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

Матч

Эвертон - Лестер Сити - 4:2 (3:2)

Голы

Дэвис 1 (1:0). Слимани 4 (1:1). Олбрайтон 10 (1:2). Лукаку 23 (2:2). Джагелка 41 (3:2). Лукаку 58 (4:2).

Состав

Эвертон: Роблес, Джагелка, Холгейт, Дэвис, Пеннингтон, Бэйнс, Шнайдерлин (Бэрри, 73), Баркли, Гуйе, Миральяс, Лукаку

Лестер Сити: Шмейхель, Беналуань, Хут, Чилуэлл, Амарти, Кинг, Дринкуотер, Олбрайтон (Ульоа, 79), Грэй (Марез, 61), Слимани, Варди (Муса, 61)

Предупреждения:

Миральяс, 29; Бэйнс, 45 - Хут, 29; Кинг, 64

Судья:

Robert Madley

Место и дата

09 апреля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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