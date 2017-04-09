Игорь Шалимов: Ничья закономерна
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в игре 22 тура РФПЛ с ЦСКА (1:1) сказал, что его команда не смогла справиться с контратаками армейцев.
– Тяжелый матч. Мы проиграли первый тайм, но не пропустили гол. Это было важно. Во второй половине парни выровняли игру, взяли инициативу, забили гол. Наверное, мы могли и не пропустить, но ЦСКА забил.
- Может, дело в поздних заменах?
- Я не видел, что кто-то из ребят выпадает из игры. У нас матчи – раз в неделю. Играя в таком ритме, футболисты готовы выдержать 90 минут. Плюс, что важно, надо быть уверенным, что вышедший на замену игрок усилит натиск.
- Александр Мартынович вытеснил из состава Налду?
– Да. Они оба хороши в обороне. Но у нас есть большая проблема – потеря мяча на своей половине поля. Идет конкуренция между парнями, и пока мы остановили выбор на Мартыновиче.
- Чего вашей команде не хватило для победы?
- Хватило всего, но ничья – закономерный исход по такой игре. Нам надо было не пропускать контратаки.
- Что скажете об игре Мамаева? Когда вернется в строй Калешин?
- Паша готов хорошо. Он это показал сегодня. Виталий дернул мышцу, вернется через две недели.
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция