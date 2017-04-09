Виктор Классон: Наша задача – четвертое место

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 22 тура РФПЛ сказал, что его команда не опустится ниже четвертой строчке в таблице чемпионата.

– Мы провалили первый тайм, ничего не создали у чужих ворот, имели проблемы в обороне, теряли мяч, не могли найти нашу игру. Нам повезло, что первая половина закончилась со счетом 0:0. Во втором тайме мы прибавили, забили с пенальти, повели в счете, но ЦСКА сравнял счет. На этом игра была сделана.

– «Краснодар» потерял очки или приобрел?

– Мы играли против хорошей команды. Я думаю, мы получили одно очко. С другой стороны, за 20 минут до конца мы вели в счете и имели в кармане три очка, но не смогли удержать этот счет.

– «Краснодар» давно не побеждает. С чем это связано?

– Я не думаю, что у нас есть какие-то проблемы. Мы и не проигрывали давно в чемпионате. Возьмите игру с «Уфой». Мы могли выиграть, имели шансы, но свели вничью матч. С ЦСКА была другая ситуация: соперник был ярче, но итог остался – ничья. Наша задача: бороться за четвертое место.

– За «бронзу» «Краснодар» перестал бороться?

– Четвертое место дает возможность участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Конечно, мы продолжаем бороться за самые высокие места в чемпионате. Аопределяющей задачей для нас является место не ниже четвертого.