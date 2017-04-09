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Виктор Классон: Наша задача – четвертое место

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 22 тура РФПЛ сказал, что его команда не опустится ниже четвертой строчке в таблице чемпионата.

– Мы провалили первый тайм, ничего не создали у чужих ворот, имели проблемы в обороне, теряли мяч, не могли найти нашу игру. Нам повезло, что первая половина закончилась со счетом 0:0. Во втором тайме мы прибавили, забили с пенальти, повели в счете, но ЦСКА сравнял счет. На этом игра была сделана.

– «Краснодар» потерял очки или приобрел?
– Мы играли против хорошей команды. Я думаю, мы получили одно очко. С другой стороны, за 20 минут до конца мы вели в счете и имели в кармане три очка, но не смогли удержать этот счет.

– «Краснодар» давно не побеждает. С чем это связано?
– Я не думаю, что у нас есть какие-то проблемы. Мы и не проигрывали давно в чемпионате. Возьмите игру с «Уфой». Мы могли выиграть, имели шансы, но свели вничью матч. С ЦСКА была другая ситуация: соперник был ярче, но итог остался – ничья. Наша задача: бороться за четвертое место.

– За «бронзу» «Краснодар» перестал бороться?
– Четвертое место дает возможность участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Конечно, мы продолжаем бороться за самые высокие места в чемпионате. Аопределяющей задачей для нас является место не ниже четвертого.

Матч

Краснодар - ЦСКА - 1:1 (0:0)

Голы

Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо

Предупреждения:

Мамаев, 62 - Фернандес, 82

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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