Виктор Классон: Наша задача – четвертое место
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 22 тура РФПЛ сказал, что его команда не опустится ниже четвертой строчке в таблице чемпионата.
– Мы провалили первый тайм, ничего не создали у чужих ворот, имели проблемы в обороне, теряли мяч, не могли найти нашу игру. Нам повезло, что первая половина закончилась со счетом 0:0. Во втором тайме мы прибавили, забили с пенальти, повели в счете, но ЦСКА сравнял счет. На этом игра была сделана.
– «Краснодар» потерял очки или приобрел?
– Мы играли против хорошей команды. Я думаю, мы получили одно очко. С другой стороны, за 20 минут до конца мы вели в счете и имели в кармане три очка, но не смогли удержать этот счет.
– «Краснодар» давно не побеждает. С чем это связано?
– Я не думаю, что у нас есть какие-то проблемы. Мы и не проигрывали давно в чемпионате. Возьмите игру с «Уфой». Мы могли выиграть, имели шансы, но свели вничью матч. С ЦСКА была другая ситуация: соперник был ярче, но итог остался – ничья. Наша задача: бороться за четвертое место.
– За «бронзу» «Краснодар» перестал бороться?
– Четвертое место дает возможность участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Конечно, мы продолжаем бороться за самые высокие места в чемпионате. Аопределяющей задачей для нас является место не ниже четвертого.
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция