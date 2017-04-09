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Василий Карасев: Евролига? Не надо сейчас загадывать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги выездного матча против «Химок» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (74:66). 

- Это была очень важная игра. Не будем кривить - матч за второе место, скорее всего. Рад, что мы выиграли, была тяжелая борьба. В начале многое не получалось в защите и нападении. За счет индивидуально хорошей обороны мы смогли выправить ситуацию.

- Будет справедливее всего сказать, что в российском баскетболе свой стиль есть, прежде всего, у «Зенита». Вы уже созрели для того, чтобы с этим стилем шагнуть в турнир самого первого ранга?
- Я уже давно созрел. Главное, чтобы клуб созрел (смеется). Говоря о стиле: ребятам нравится так играть, и болельщикам нравится быстрый, агрессивный баскетбол. Это европейская тенденция: посмотрите, как играют в НБА.

- Про Евролигу уже думаете?
- Нет, не надо сейчас ничего загадывать. Перед дракой руками не машем. Сделаем дело и будем разговаривать об этом, - сказал Карасев в эфире канала «Матч! Наш Спорт».

Напомним, «Зенит» победил «Химки» на выезде со счетом 74:66. Самым результативным игроком матча стал Сергей Карасев, набравший 23 очка.

Подопечные Василия Карасева продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 игр и остались на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» в чемпионате выиграл 19 встреч и потерпел три поражения. Подмосковный клуб идет на третьей позиции, имея в активе 17 выигранных матчей и пять поражений. 

17 апреля «Химки» сыграют на выезде против «Астаны», а «Зенит» 20 числа примет в Санкт-Петербурге «Автодор».

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Матч

Химки - Зенит - 66:74

Место и дата

09 апреля 17:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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