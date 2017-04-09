Евгений Ловчев: ЦСКА тяжело без атаки

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев после матча 22-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1) отметил проблемы армейцев с завершением атак.

«Хороший по организации игры и темпу матч. Но ЦСКА, которого рассматривают, как претендента на чемпионство, не обладает атакой, к сожалению. В первом тайме гости просто переиграли «Краснодар», а потом – одна штанга, другая… Такое тоже влияет на команду не лучшим образом. И Витиньо совсем пустой. Моменты есть – а не забивают то бразилец, то Ионов, то Оланаре. Отдали Думбия – остались ни с кем. Так долго отгадывали с покупками, что пришел черед везению закончиться. Теперь страсти бурлят, желание кипит, до штрафной доходят – дальше ничего не получается», - сказал Ловчев.