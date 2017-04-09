Зоран Тошич: Пропустили в первой опасной атаке
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после ничьей в матче с «Краснодаром» (1:1) в матче 22 тура РФПЛ сказал, что ЦСКА остался в гонке за первое место.
– Чего ЦСКА не хватило для победы?
– Игра с «Краснодаром» для нас всегда получаются тяжёлыми. Сегодня мы имели много хороших моментов в первом тайме. Не смогли их реализовать. Зато гол в свои ворота пропустили в первой же опасной атаке хозяев. Повезло, что мы смогли забить ответный гол.
– Когда выходили на замену, какую установку давал Ганчаренко?
– Он просил обострять игру. К тому моменту у нас оставалось немного времени, чтобы забить ответный гол. Но мы сразу сделали это, после чего играли аккуратно, стараясь не пропустить.
– Результат игры закономерен?
– Можно так сказать. Если не забиваешь ты, забьют тебе. Так случилось с нами в первом тайме. Итоговая ничья справедлива.
– Верите, что «Спартак» еще можно достать?
– Такой клуб, как ЦСКА, будет биться всегда. Шансы есть. Нужно стараться выиграть каждую оставшуюся игру. Посмотрим, на каком месте закончим чемпионат.
– Сейчас стоит задача взять второе место и попасть в Лигу чемпионов?
– Нет, задача – первое место. Если не получится, тогда и будем смотреть, на каком месте мы можем закончить чемпионат.
– Что скажете о стадионе и поддержке болельщиков?
– Стадион сумасшедший. Я удивлён. Наши болельщики нас отлично поддерживали, как всегда. Игра была красивой.
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция