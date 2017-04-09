Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси2 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа1 : 3Спартак
Футбол  Эвертон4 : 2Лестер Сити
Хоккей  Торонто5 : 3Питтсбург
Футбол  Краснодар1 : 1ЦСКА
Футбол  Локомотив0 : 0Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кудряшов получил травму в матче с «Локомотивом»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов получил повреждение в игре 22-тура РФПЛ против московского «Локомотива».

На 51-й минуте встречи Федор Кудряшов столкнулся с хавбеком соперника Игорем Денисовым. Денисов прямой ногой въехал в голеностоп Кудряшова.

Футболиста гостей унесли с поля на носилках. Вскоре после осмотра врачей защитник вернулся на поле, но, судя по походке, до конца от повреждения не оправился. В итоге, окончательно Кудряшов поле все-таки покинул, его на 76-й минуте заменил Павел Могилевец.

Напомним, что Федор Кудряшов – игрок сборной России. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Где победный наш мотив? А, «Локомотив»? Семин не переиграл БердыеваГде победный наш мотив? А, «Локомотив»? Семин не переиграл БердыеваМосковский «Локомотив» в рамках 22-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).«Локомотив» разошелся миром с «Ростовом»«Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в 22-м туре РФПЛ.Виктор Гончаренко: Дзагоев и Березуцкий вернутся к игре с «Ростовом»vГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей в матче 22 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1) сказал, что определяющей в борьбе за чемпионство станет игра с дончанами.«Локомотив» - «Ростов». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом».Владимир Гранат приехал вместе с «Ростовом» на матч с «Локомотивом»Травмированный защитник «Ростова» Владимир Гранат поддержит сегодня свою команду во время матча 22-го тура РФПЛ против «Локомотива».Валерий Рейнгольд: Исход матча «Локомотив» - «Ростов» может решить одна ошибкаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 22-го тура, в котором «Локомотив» примет «Ростов».Букмекеры отдают «Локомотиву» предпочтение перед «Ростовом»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 22-го тура РФПЛ, в которой «Локомотив» примет «Ростов».Александр Бубнов: И «Локомотив», и «Ростов» будут играть на победуФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Ростов».Молодежная команда «Локомотива» разгромила «Ростов»Футболисты молодежной команды «Локомотива» разгромили «Ростов» в 22-м туре первенства России со счетом 4:0.«Сочи» проведет матч с «Ротором» на стадионе «Фишт»Матч 24-го тура первенства ПФЛ между «Сочи» и «Ротором»​ пройдет на стадионе «Фишт», сообщает официальный сайт клуба.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Локомотивом»Сегодня «Ростов» собрался на своей базе после дня отдыха и провел тренировку.«Ростов» навестил учащихся спецшколы«Ростов» навестил учащихся спецшколыФутболисты «Ростова» посетили школу-интернат №41 города Ростова-на-Дону.Клубы, для которых Кубок России – единственный трофей в российской историиКлубы, для которых Кубок России – единственный трофей в российской историиПятого и шестого апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка России по футболу.Жена Федора Кудряшова поздравила его с днем рожденияЖена Федора Кудряшова поздравила его с днем рожденияСупруга защитника «Ростова» и сборной России Федора Кудряшова через сайт «Советского спорта» поздравила его 30-летним юбилеем.«Ростов» провел тренировку после матча с «Краснодаром»Сегодня днем футболисты «Ростова» провели тренировку.«Сухая» серия вратаря Медведева составляет 502 минутыВратарь «Ростова» Никита Медведев продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.«Это было настоящее дерби». Что говорили после матча в Ростове-на-Дону«Это было настоящее дерби». Что говорили после матча в Ростове-на-ДонуПресс-конференция главных тренеров «Ростова» и «Краснодара» после матча 21-го тура РФПЛ (0:0).Иван Данильянц: Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущенияГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, почему нападающий желто-синих Александр Бухаров не вышел в стартовом составе хозяев.Андреас Гранквист: Не понимаю, почему на таком поле разрешили игратьЗащитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями о поле стадиона «Олимп-2», где состоялся матч его команды с «Ростовом» (0:0).Иван Данильянц: Сегодня было настоящее дербиГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).
Футбол
Евгений Ловчев: ЦСКА тяжело без атаки
Футбол
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Наполи» в матче с «Лацио»
Футбол
«Эвертон» обыграл «Лестер» и догнал «Арсенал»
Футбол
Виктор Гончаренко: Дзагоев и Березуцкий вернутся к игре с «Ростовом»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Федор Кудряшов
Федор Кудряшоввсе новости