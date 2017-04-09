Кудряшов получил травму в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Федор Кудряшов получил повреждение в игре 22-тура РФПЛ против московского «Локомотива».
На 51-й минуте встречи Федор Кудряшов столкнулся с хавбеком соперника Игорем Денисовым. Денисов прямой ногой въехал в голеностоп Кудряшова.
Футболиста гостей унесли с поля на носилках. Вскоре после осмотра врачей защитник вернулся на поле, но, судя по походке, до конца от повреждения не оправился. В итоге, окончательно Кудряшов поле все-таки покинул, его на 76-й минуте заменил Павел Могилевец.
Напомним, что Федор Кудряшов – игрок сборной России.
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