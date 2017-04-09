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Квинси Промес: Я знал, что в один день пенальти будет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).

– Что касается пенальти в ворота «Уфы», то это не чудо. Я знал, что в один день пенальти будет, – передает слова Промеса «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Во втором тайме в штрафной площади хозяев мяч попал в руку защитника Алексея Никитина, после чего был назначен пенальти в ворота уфимцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделав счет на тот момент 2:0.

В следующем матче 16 апреля «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Зенитом».

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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