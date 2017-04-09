Квинси Промес: Я знал, что в один день пенальти будет

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).

– Что касается пенальти в ворота «Уфы», то это не чудо. Я знал, что в один день пенальти будет, – передает слова Промеса «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Во втором тайме в штрафной площади хозяев мяч попал в руку защитника Алексея Никитина, после чего был назначен пенальти в ворота уфимцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделав счет на тот момент 2:0.

В следующем матче 16 апреля «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Зенитом».