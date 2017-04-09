Квинси Промес: Я знал, что в один день пенальти будет
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).
– Что касается пенальти в ворота «Уфы», то это не чудо. Я знал, что в один день пенальти будет, – передает слова Промеса «Матч ТВ».
Напомним, что «Спартак» впервые в сезоне пробил пенальти. Во втором тайме в штрафной площади хозяев мяч попал в руку защитника Алексея Никитина, после чего был назначен пенальти в ворота уфимцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделав счет на тот момент 2:0.
В следующем матче 16 апреля «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Зенитом».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция