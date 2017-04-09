«Локомотив» разошелся миром с «Ростовом»
«Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в 22-м туре РФПЛ.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Железнодорожники с 31 очком остались на девятом месте, ростовчане с 32 баллами - на седьмой строчке.
В следующем туре «Локомотив» 16 апреля сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Ростов» днем ранее встретится в гостях с ЦСКА.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)
Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз
Предупреждения:
Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция