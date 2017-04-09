Владимир Пономарев: Все идет к тому, что «Спартак» станет чемпионом

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Спартак» вряд ли упустит шанс финишировать на первом месте в РФПЛ.

«Спартаку» очень везет в течение всего чемпионата. Пожалуй, чемпиону именно так и везет, - считает Пономарев. - Они в прошлом туре на последних секундах вырвали победу у «Оренбурга» (3:2), неоднократно в течение чемпионата завоевывали три очка прямо под финальный свисток. Сейчас все идет к тому, что красно-белые станут чемпионами.

Да, впереди очные встречи, в следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом», в конце апреля лидер чемпионата сыграет и с ЦСКА. «Спартак», почувствовавший запах чемпионства, в таких важных играх может и дрогнуть. Я не делаю прогноз, как закончатся эти встречи, но вполне допускаю, что шесть очков команда Массимо Карреры в этих матчах не наберет. Другой вопрос - повлияет ли это на положение «Спартака» в турнирной таблице...»