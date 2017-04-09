Александр Макаров: В ФНЛ игры жестче и интереснее, чем матчи молодежных сборных

Полузащитник «Тосно» Александр Макаров, арендованный у ЦСКА, поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (4:1) и сравнил уровень первенства ФНЛ с играми молодежных сборных.

– Игра была зрелищной, много голов, я думаю, болельщикам очень понравился, хороший футбол был. Мы бились, старались и заслуженно победили.

– Что можно сказать о сопернике?

– Соперник – хорошие ребята, молодые все, быстрые, сложно было у них мяч отнимать. Они техничны, мне понравились, хорошая команда.

– После игр в молодежной сборной как чувствуется уровень ФНЛ?

– В ФНЛ намного сложнее. Мы играли матчи с молодежками Румынии и Норвегии, но я думаю, что игры в ФНЛ по уровню намного пожестче и поинтереснее.

– В матче с «Тюменью» – дубль, сейчас гол, забитые мячи помогают раскрепоститься?

– Да, конечно, забивать голы всегда приятно, для этого играем, чтобы забить гол. Переживал, что не забиваю, но ничего, дай бог, все будет нормально, – приводит слова Макарова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» обыграло «Зенит-2» со счетом 4:1. Макаров в этой игре стал автором четвертого гола в ворота сине-бело-голубых. Дубль у клуба из Ленинградской области оформил Антон Заболотный, а защитник «Зенита-2» Илья Зуев отметился автоголом. В составе петербуржцев единственный мяч на счету Алексея Евсеева.

Подопечные Дмитрия Парфенова продолжают занимать второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 60 очков после 30 туров. «Зенит-2» идет на 15-й позиции, от зоны вылета команду отделяет одно очко.

В следующем туре «Тосно» встретится в Астрахани с «Волгарем», а «Зенит-2» примет в Санкт-Петербурге «Тамбов». Матчи пройдут 12 апреля.

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