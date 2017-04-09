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Александр Макаров: В ФНЛ игры жестче и интереснее, чем матчи молодежных сборных

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Александр Макаров, арендованный у ЦСКА, поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (4:1) и сравнил уровень первенства ФНЛ с играми молодежных сборных.

– Игра была зрелищной, много голов, я думаю, болельщикам очень понравился, хороший футбол был. Мы бились, старались и заслуженно победили.

– Что можно сказать о сопернике?
– Соперник – хорошие ребята, молодые все, быстрые, сложно было у них мяч отнимать. Они техничны, мне понравились, хорошая команда.

– После игр в молодежной сборной как чувствуется уровень ФНЛ?
– В ФНЛ намного сложнее. Мы играли матчи с молодежками Румынии и Норвегии, но я думаю, что игры в ФНЛ по уровню намного пожестче и поинтереснее.

– В матче с «Тюменью» – дубль, сейчас гол, забитые мячи помогают раскрепоститься?
– Да, конечно, забивать голы всегда приятно, для этого играем, чтобы забить гол. Переживал, что не забиваю, но ничего, дай бог, все будет нормально, – приводит слова Макарова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» обыграло «Зенит-2» со счетом 4:1. Макаров в этой игре стал автором четвертого гола в ворота сине-бело-голубых. Дубль у клуба из Ленинградской области оформил Антон Заболотный, а защитник «Зенита-2» Илья Зуев отметился автоголом. В составе петербуржцев единственный мяч на счету Алексея Евсеева.

Подопечные Дмитрия Парфенова продолжают занимать второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 60 очков после 30 туров. «Зенит-2» идет на 15-й позиции, от зоны вылета команду отделяет одно очко.

В следующем туре «Тосно» встретится в Астрахани с «Волгарем», а «Зенит-2» примет в Санкт-Петербурге «Тамбов». Матчи пройдут 12 апреля.

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Матч

Тосно - Зенит-2 - 4:1 (2:1)

Голы

Альшин 13 (1:0). Евсеев 29 (1:1). Заболотный 34 (2:1). Заболотный 58 (3:1). Макаров 68 (4:1).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Абазов, Логашов, Дугалич, Никитин, Чиркин, Кашчелан, Альшин, Макаров, Заболотный, Кутьин

Зенит-2: Рудаков, Карпов, Мильдзихов, Зуев, Сиротов, Бавин, Камышев, Евсеев, Лесовой, Крапухин, Проничев (Батютин, 11)

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

08 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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