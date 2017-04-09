Стефан Маркович: «Зенит» будет стремиться к победе в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Защитник «Зенита» Стефан Маркович после победы над «Химками» (74:66) поделился впечатлениями от получения приза самому ценному игроку Единой лиги ВТБ по итогам марта.

- Приятно получать индивидуальные награды. Но куда важнее результат команды. Мы одержали две важные победы в марте, победили сегодня, обеспечив второе место в регулярном сезоне, а также преимущество домашней площадки до финала. У нас еще есть возможность выиграть регулярный чемпионат, будем стремиться к этой цели, - приводит слова Марковича ТАСС.

Маркович в борьбе за приз MVP марта опередил Корри Хиггинса из ЦСКА и Сулеймана Браймо из «Енисея». За два матча в марте серб набирал в среднем за игру 14,5 очков, 5 подборов и 6 результативных передач. В тех матчах «Зенит» обыграл УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Напомним, 9 апреля петербургская команда победила «Химки» со счетом 74:66. Самым результативным игроком матча стал Сергей Карасев, набравший 23 очка.

Подопечные Василия Карасева продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 игр и остались на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» в чемпионате выиграл 19 встреч и потерпел три поражения. 20 апреля зенитовцы примут в Санкт-Петербурге «Автодор».

Карасев получил в глаз, но выиграл дуэль у Шведа. «Зенит» снова обыграл «Химки»