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Юрий Семин: Решил не рисковать здоровьем Ари

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Сложный матч. В нем практически не было моментов у команд. Первая причина, почему так произошло - у нас не было ряда игроков. Вторая причина – сложный календарь, график. За короткий промежуток времени мы провели три игры. У нас сейчас не самое лучшее состояние. Это то, что я сейчас вижу.

- Почему не играл Ари?

- У него микротравма икроножной мышцы. Я не стал рисковать его здоровьем, так как он мог бы выбыть до конца сезона, - сказал Семин.
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