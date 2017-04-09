Юрий Семин: Решил не рисковать здоровьем Ари

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Сложный матч. В нем практически не было моментов у команд. Первая причина, почему так произошло - у нас не было ряда игроков. Вторая причина – сложный календарь, график. За короткий промежуток времени мы провели три игры. У нас сейчас не самое лучшее состояние. Это то, что я сейчас вижу.

- Почему не играл Ари?

- У него микротравма икроножной мышцы. Я не стал рисковать его здоровьем, так как он мог бы выбыть до конца сезона, - сказал Семин.