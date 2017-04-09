Юрий Семин: Нельзя играть в таком графике

- Что вы думаете о календаре «Локомотива»? Как будете строить подготовку?

- Форсировать форму игроков я не буду. Тот календарь, который представила РФПЛ – ненормальный. В финале Кубка России должны играть команды, которые будут показывать нормальный футбол, а ко второму мая невозможно подойти в хорошем состоянии. Мы перед этим сыграем три игры за шесть дней. Получается, что на Кубок России не обратили внимание. Нельзя играть в таком графике. Пострадают и игроки сборной России, которые у нас есть, - сказал Семин.



