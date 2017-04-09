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Федор Смолов: Шанс на место в тройке есть, но ЦСКА и «Зенит» редко допускают осечки

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился впечатлениями от матча против ЦСКА в 22-м туре РФПЛ (1:1) и оценил шансы своей команды на попадание в призовую тройку по итогам сезона. 

– В первом тайме у ЦСКА было явное преимущество по голевым моментам, нам повезло. После перерыва у нас уже было преимущество. Мы забили, повели в счете, имели моменты, могли доводить дело до победы. Если брать два тайма отдельно, то, наверное, ничья закономерна. Все знают, что забитый гол добавляет эмоции, он дал нам импульс, мы побежали вперед.

Проблемы с реализацией? Наверное. Есть голевые моменты, но надо их реализовывать. Будем над этим работать. К сожалению, не все всегда получается. Есть фактор везения или невезения.

– Есть шанс на борьбу за тройку?
– Шанс есть, но отрыв большой, осталось восемь матчей. Объективно ЦСКА и «Зенит» – команды высокого уровня, которые редко допускают осечки. Будет тяжело, но борьба за чемпионство и зону Лиги чемпионов, в первую очередь, проявляется не с конкурентами, а в матчах с командами ниже уровнем, где мы часто теряем очки, – приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. Федор Смолов открыл счет, реализовав пенальти. Для нападающего это 12-й гол в чемпионате и с этим показателем он лидирует в списке бомбардиров. Ответный мяч в ворота Станислава Крицюка забил Понтус Вернблум.

После 22 туров краснодарцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. ЦСКА делит второе место с «Зенитом» и опережает «Краснодар» на восемь очков.

В следующем туре подопечные Игоря Шалимова встретятся в Казани с «Рубином». Матч состоится 15 апреля. ЦСКА в этот же день примет в Москве «Ростов». 

Классон «Краснодара», Понтус ЦСКА. Репортаж «Советского спорта» о матче

Видео голов матча «Краснодар» – ЦСКА

Матч

Краснодар - ЦСКА - 1:1 (0:0)

Голы

Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо

Предупреждения:

Мамаев, 62 - Фернандес, 82

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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