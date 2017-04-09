Касаткина завоевала первый в карьере титул WTA, выиграв турнир в в Чарльстоне
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира в Чарльстоне.
Счетом встречи, продолжавшейся, 1 час 6 минут, - 6:3, 6:1.
Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. У Остапенко один эйс, одна двойная ошибка и один брейк.
Таким образом, россиянка завоевала первый в карьере титул турнира WTA.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически