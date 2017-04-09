Юрий Газинский: Не хватило одного гола, чтобы дожать ЦСКА
Игрок «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в 22-м туре РФПЛ.
«Нам не хватило одного гола, чтобы дожать ЦСКА. Ведь мы неплохо начали матч, но через десять минут что-то случилось, и мы отдали инициативу. Что касается второй половины встречи, то нам удалось выровнять игру. Нам было важно победить сегодня, тогда бы мы смогли приблизиться к ЦСКА и оторваться от пятого места», - сказал Газинский.
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