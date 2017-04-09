Мирча Луческу: Мы с руководством коротко обсудили игру против «Анжи». Больше ничего не было

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча против «Анжи» (1:1) рассказал об общении с руководством клуба.

- После матча вы общались с руководством. О чем, если не секрет?

- Мы просто коротко обсудили игру. Больше ничего не было, - сказал Луческу в интервью «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в Петербурге - 1:1. Голами отметились Павел Яковлев и Александр Кокорин. С 50-й минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве после удаления Николаса Ломбертса.

Набрав 43 очка, подопечные Мирчи Луческу делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцами по личным встречам. От «Спартака», лидирующего в чемпионате, зенитовцы отстают на восемь очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет против красно-белых в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.

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