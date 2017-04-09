Мирча Луческу: Мы с руководством коротко обсудили игру против «Анжи». Больше ничего не было
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча против «Анжи» (1:1) рассказал об общении с руководством клуба.
- После матча вы общались с руководством. О чем, если не секрет?
- Мы просто коротко обсудили игру. Больше ничего не было, - сказал Луческу в интервью «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в Петербурге - 1:1. Голами отметились Павел Яковлев и Александр Кокорин. С 50-й минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве после удаления Николаса Ломбертса.
Набрав 43 очка, подопечные Мирчи Луческу делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцами по личным встречам. От «Спартака», лидирующего в чемпионате, зенитовцы отстают на восемь очков.
В следующем туре «Зенит» сыграет против красно-белых в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.
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Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция