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Мирча Луческу: Мы с руководством коротко обсудили игру против «Анжи». Больше ничего не было

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча против «Анжи» (1:1) рассказал об общении с руководством клуба.

- После матча вы общались с руководством. О чем, если не секрет?
- Мы просто коротко обсудили игру. Больше ничего не было, - сказал Луческу в интервью «Матч ТВ». 

Напомним, «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в Петербурге - 1:1. Голами отметились Павел Яковлев и Александр Кокорин. С 50-й минуты сине-бело-голубые играли в меньшинстве после удаления Николаса Ломбертса.

Набрав 43 очка, подопечные Мирчи Луческу делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцами по личным встречам. От «Спартака», лидирующего в чемпионате, зенитовцы отстают на восемь очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет против красно-белых в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.

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Матч

Зенит - Анжи - 1:1 (0:1)

Голы

Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)

Предупреждения:

Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89

Удаления:

Ломбертс, 50 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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