Антон Миранчук: Очень ждал дебюта за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями после дебюта за московскую команду в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова».

- Честно говоря, давно ждал этого. Благодарен тренерам за доверие, болельщикам – за поддержку. Было очень приятно, - отметил хавбек.

Железнодорожники с 31 очком остались на девятом месте, ростовчане с 32 баллами - на седьмой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 16 апреля сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Ростов» днем ранее встретится в гостях с ЦСКА.