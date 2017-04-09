Антон Миранчук: Очень ждал дебюта за «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями после дебюта за московскую команду в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова».
- Честно говоря, давно ждал этого. Благодарен тренерам за доверие, болельщикам – за поддержку. Было очень приятно, - отметил хавбек.
Железнодорожники с 31 очком остались на девятом месте, ростовчане с 32 баллами - на седьмой строчке.
В следующем туре «Локомотив» 16 апреля сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Ростов» днем ранее встретится в гостях с ЦСКА.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)
Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз
Предупреждения:
Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция