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Соломон Кверквелия: Хочу остаться в «Локомотиве» на 100 процентов

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что очень хочет остаться в клубе, несмотря ни на что.

- Семин сказал, что грузины в команде – к победе.
- Я благодарен этому тренеру, он помогал мне во всем. Если бы не он, сидел бы сейчас дома и смотрел российский чемпионат по телевизору. Буду по жизни благодарен этому человеку.

- Судя по этим словам, вы хотите остаться в «Локомотиве»?
- Конечно, 100 процентов. Как «Локомотиву» будет угодно, так и поступим.

Матч

Локомотив - Ростов - 0:0

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)

Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз

Предупреждения:

Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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