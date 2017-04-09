Соломон Кверквелия: Хочу остаться в «Локомотиве» на 100 процентов
Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что очень хочет остаться в клубе, несмотря ни на что.
- Семин сказал, что грузины в команде – к победе.
- Я благодарен этому тренеру, он помогал мне во всем. Если бы не он, сидел бы сейчас дома и смотрел российский чемпионат по телевизору. Буду по жизни благодарен этому человеку.
- Судя по этим словам, вы хотите остаться в «Локомотиве»?
- Конечно, 100 процентов. Как «Локомотиву» будет угодно, так и поступим.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)
Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз
Предупреждения:
Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция