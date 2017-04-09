Соломон Кверквелия: Хочу остаться в «Локомотиве» на 100 процентов

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что очень хочет остаться в клубе, несмотря ни на что.

- Семин сказал, что грузины в команде – к победе.

- Я благодарен этому тренеру, он помогал мне во всем. Если бы не он, сидел бы сейчас дома и смотрел российский чемпионат по телевизору. Буду по жизни благодарен этому человеку.

- Судя по этим словам, вы хотите остаться в «Локомотиве»?

- Конечно, 100 процентов. Как «Локомотиву» будет угодно, так и поступим.