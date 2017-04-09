Евгений Алдонин: ЦСКА не раз отыгрывал большие отрывы

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, что из «Спартака» пока рано делать чемпиона.

- Чемпионская гонка безусловно продолжается. Если взглянуть в календарь, то у «Спартака» он самый сложный. ЦСКА не раз отыгрывал большие отрывы, поэтому здесь нужно подходить от матча к матчу и выигрывать их, параллельно смотреть, как будет выступать «Спартак». Следующий тур будет очень важным, с точки зрения расстановки. Матч между «Спартаком» и «Зенитом» будет центральной встречей, - передает слова Алдонина «Спорт FM».

Напомним, что в следующем матче 16 апреля «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Зенитом». Днем ранее ЦСКА примет на своем поле «Ростов».