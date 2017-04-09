Максим Бузникин: «Краснодар» не смотрит на то, помогает ли он «Спартаку»
Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).
- Если не
случится чего-то экстраординарного, то
«Спартак» дойдет до золотых медалей в
этом сезоне. С другой стороны хочется
сказать, что мы не смотрим на то, помогаем
ли мы «Спартаку» или нет. Мы в матче
против ЦСКА играли на победу и хотели
получить три очка, так как у нас есть
свои задачи.
Буду ли я праздновать победу «Спартака» в чемпионате? «Спартак» очень долго не становился чемпионом, поэтому для всех спартаковцев это будет большой праздник , - передает слова Бузинкина «Спорт FM».
Напомним, что в следующем матче 16 апреля «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Зенитом». ЦСКА 15 апреля примет «Ростов», а «Краснодар» в тот же день сыграет в гостях с «Рубином».
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция