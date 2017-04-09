Максим Бузникин: «Краснодар» не смотрит на то, помогает ли он «Спартаку»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

- Если не случится чего-то экстраординарного, то «Спартак» дойдет до золотых медалей в этом сезоне. С другой стороны хочется сказать, что мы не смотрим на то, помогаем ли мы «Спартаку» или нет. Мы в матче против ЦСКА играли на победу и хотели получить три очка, так как у нас есть свои задачи.



Буду ли я праздновать победу «Спартака» в чемпионате? «Спартак» очень долго не становился чемпионом, поэтому для всех спартаковцев это будет большой праздник , - передает слова Бузинкина «Спорт FM».

Напомним, что в следующем матче 16 апреля «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Зенитом». ЦСКА 15 апреля примет «Ростов», а «Краснодар» в тот же день сыграет в гостях с «Рубином».