Майкон: Теперь «Локомотиву» нужно побеждать «Арсенал»

Полузащитник «Локомотива» подвел итог матча 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

- Тяжело было искать моменты у ворот «Ростова». Мы и соперник не создали много шансов. Нам надо подниматься в турнирной таблице и побеждать «Арсенал» в следующем матче. Нам нужно еще много работать.

- Без Ари сложнее действовать в атаке? У него травма?

- Он тренировался вместе с командой, но все-таки чувствовал небольшой дискомфорт. В прошлом матче он сыграл отлично, да это в принципе очень качественный нападающий.

- Вам пару раз в игре досталось. Все хорошо?

- Да, вполне. Все что я хочу – это помогать команде. Все знают меня как игрока бровки, не нападающего. Но раз сейчас мы играем по другой расстановке, приходится встраиваться. И раз наша игра не предполагает флангового полузащитника, я готов играть в атаке и выкладываться на 100 процентов.