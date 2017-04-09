Майкон: Теперь «Локомотиву» нужно побеждать «Арсенал»
Полузащитник «Локомотива» подвел итог матча 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
- Тяжело было искать моменты у ворот «Ростова». Мы и соперник не создали много шансов. Нам надо подниматься в турнирной таблице и побеждать «Арсенал» в следующем матче. Нам нужно еще много работать.
- Без Ари сложнее действовать в атаке? У него травма?
- Он тренировался вместе с командой, но все-таки чувствовал небольшой дискомфорт. В прошлом матче он сыграл отлично, да это в принципе очень качественный нападающий.
- Вам пару раз в игре досталось. Все хорошо?
- Да, вполне. Все что я хочу – это помогать команде. Все знают меня как игрока бровки, не нападающего. Но раз сейчас мы играем по другой расстановке, приходится встраиваться. И раз наша игра не предполагает флангового полузащитника, я готов играть в атаке и выкладываться на 100 процентов.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)
Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз
Предупреждения:
Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция