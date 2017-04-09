Георгий Джикия: Отрыв от «Зенита» и ЦСКА пока не считаем
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об отрыве красно-белых от ЦСКА и «Зенита».
- У нас осталось восемь игр, они очень важны. Поэтому очки и подобные вещи мы пока не считаем. В каждой игре мы будем выходить на победу. Результат посмотрим, когда закончится 30-й тур, и там проведем все подсчеты, - сказал Джикия в интервью для программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».
Напомним, 9 апреля «Спартак» выиграл в гостях у «Уфы» со счетом 3:1. Голами у красно-белых отметились Денис Глушаков, Квинси Промес, реализовавший пенальти, и Лоренсо Мельгарехо. Георгий Джикия в Уфе провел первый матч за московский клуб после перехода из «Амкара».
Подопечные Массимо Карреры после 22 туров лидируют в чемпионате, имея в активе 43 очка. На восемь очков красно-белые опережают идущих следом ЦСКА и «Зенит». В последнем матче армейцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), а «Зенит» с таким же счетом закончил встречу с «Анжи».
16 апреля «Спартак» встретится с «Зенитом» на «Открытие Арене». Начало матча в 20:00.
Сколько «Спартаку» осталось набрать очков, чтобы стать чемпионом?
Видео голов матча «Уфа» – «Спартак»
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция