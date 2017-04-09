Георгий Джикия: Отрыв от «Зенита» и ЦСКА пока не считаем

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об отрыве красно-белых от ЦСКА и «Зенита».

- У нас осталось восемь игр, они очень важны. Поэтому очки и подобные вещи мы пока не считаем. В каждой игре мы будем выходить на победу. Результат посмотрим, когда закончится 30-й тур, и там проведем все подсчеты, - сказал Джикия в интервью для программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

Напомним, 9 апреля «Спартак» выиграл в гостях у «Уфы» со счетом 3:1. Голами у красно-белых отметились Денис Глушаков, Квинси Промес, реализовавший пенальти, и Лоренсо Мельгарехо. Георгий Джикия в Уфе провел первый матч за московский клуб после перехода из «Амкара».

Подопечные Массимо Карреры после 22 туров лидируют в чемпионате, имея в активе 43 очка. На восемь очков красно-белые опережают идущих следом ЦСКА и «Зенит». В последнем матче армейцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), а «Зенит» с таким же счетом закончил встречу с «Анжи».

16 апреля «Спартак» встретится с «Зенитом» на «Открытие Арене». Начало матча в 20:00.

Сколько «Спартаку» осталось набрать очков, чтобы стать чемпионом?

Видео голов матча «Уфа» – «Спартак»