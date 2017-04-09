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Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» и «Ростова» превалировало желание не пропустить

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в 22-м туре РФПЛ.

«Желание не пропустить у обеих команд превалировало над желанием забить. С точки зрения зрителя претензий нет, но мне показалось, что не хватило движения, все было несколько медленно. Это не зависит от конкретного нападающего, от конкретного игрока. Не смотрел статистику по скорости, эти слова касаются и «Ростова», - сказал Мещеряков.

Матч

Локомотив - Ростов - 0:0

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)

Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз

Предупреждения:

Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция




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