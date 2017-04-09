Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Лацио»
«Лацио» дома уступил «Наполи» (0:3) в 31-м туре чемпионата Италии.
У победителей отличились Хосе Кальехон (25-я минута), Лоренцо Инсинье (51-я и 90-я).
Неаполитанцы с 67 очками остались на третьем месте, римляне с 60 баллами - четвертые.
В следующем туре «Наполи» 15 апреля примет «Удинезе», а «Лацио» в тот же день сыграет на выезде с «Дженоа».
Матч
Голы
Кальехон 25 (0:1). Инсинье 51 (0:2). Инсинье 90 (0:3).
Состав
Лацио: Стракоша, Лукаку, Баста (Патрик, 59), Фортуна, Раду, Баштуш (Худт, 52), Милинкович-Савич, Мугрия (Кейта, 52), Пароло, Иммобиле, Андерсон
Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Стринич, Альбиоль, Жоржиньо, Гамшик (Рог, 79), Аллан, Кальехон (Зелински, 74), Инсинье, Мертенс (Милик, 83)
Предупреждения:
Баштуш, 20; Милинкович-Савич, 54; Патрик, 89 - Аллан, 74; Зелински, 85; Хюсай, 86
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
09 апреля 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция