Душко Иванович: Цели «Химок» не поменялись. Мы должны попасть в финал и выйти в Евролигу

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением о поражении своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (66:74).

- Мы проиграли матч, а вместе с ним упустили возможность финишировать на втором месте в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, однако наши цели не поменялись. Мы должны выйти в финал и попасть в Евролигу на следующий сезон. На мой взгляд, мы на это способны. В двух оставшихся матчах нужно сыграть намного лучше, проявить больше терпения.

Сегодняшнюю встречу мы начали хорошо, у нас было преимущество, но был момент, когда игроки сделали две-три быстрых атаки, что привело к ошибкам. «Зенит» играл очень хорошо, а если против такой команды дать слабину и терять мяч, они за это накажут. Сегодня соперник показал отличное нападение, быстрые прорывы, за счет чего смог вернуться в игру.

Начало третьей четверти получилось неудачным, «Зенит» получил преимущество, играя быстро. Они бежали при первой возможности и забивали легкие мячи, а когда повели «+10», то уже было сложно отыграться. Дважды мы сокращали отставание до 4-6 очков, но, в целом, во всем матче моей команде не хватило терпения, - цитирует Ивановича официальный сайт «Химок».

Напомним, «Зенит» победил «Химки» на выезде со счетом 74:66. Самым результативным игроком матча стал Сергей Карасев, набравший 23 очка. У химчан 18 очками отметился Алексей Швед.

Подопечные Василия Карасева продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 игр и остались на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» в чемпионате выиграл 19 встреч и потерпел три поражения. Подмосковный клуб идет на третьей позиции, имея в активе 17 выигранных матчей и пять поражений.

17 апреля «Химки» сыграют на выезде против «Астаны», а «Зенит» 20 числа примет в Санкт-Петербурге «Автодор».

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