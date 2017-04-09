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Букмекеры считают равными шансы «Магнитки» и СКА во втором матче серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на вторую встречу финальной серии Кубка Гагарина, в которой магнитогорский «Металлург» примет СКА.

Победа уральского клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,50, тогда как виктория питерцев идет за 2,45.

За ничью букмекеры предлагают 3,96.

Игра пройдет в понедельник, начало - в 17:00 мск.

Напомним, первый матч СКА выиграл со счетом 5:4. 

Матч

Металлург Мг - СКА

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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