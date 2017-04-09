Букмекеры считают равными шансы «Магнитки» и СКА во втором матче серии
Букмекерские конторы выставили котировки на вторую встречу финальной серии Кубка Гагарина, в которой магнитогорский «Металлург» примет СКА.
Победа уральского клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,50, тогда как виктория питерцев идет за 2,45.
За ничью букмекеры предлагают 3,96.
Игра пройдет в понедельник, начало - в 17:00 мск.
Напомним, первый матч СКА выиграл со счетом 5:4.
Матч
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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